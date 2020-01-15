ООН предупреждает об опасности посещения конференции по криптовалюте в Северной Корее, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » ООН предупреждает об опасности посещения конференции по криптовалюте в Северной Корее, - Reuters ООН предупреждает об опасности посещения конференции по криптовалюте в Северной Корее, - Reuters

Закрыть Отправить

Эксперты ООН предупреждают об опасности посещения конференции по криптовалюте в Северной Корее,

Независимые эксперты ООН предупреждают об опасности посещения конференции по криптовалюте в Северной Корее. Об этом сообщает Майкл Николс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Предупреждение прозвучало после того, как независимые эксперты представили отчет Совету безопасности ООН, согласно которому Северная Корея украла около 2 млрд долл для разработки своих программ оружия массового уничтожения, используя «широко распространенные и все более изощренные» кибератаки на банки и другие финансовые учреждения и организации.

Северная Корея находится под санкциями США с 2006 года, что побудило Пхеньян искать альтернативные способы зарабатывания денег. В апреле прошлого года Северная Корея провела свою первую конференцию по блокчейну и криптовалюте. Один из организаторов сообщил, что в ней приняли участие более 80 организаций.

Читайте: Reuters: США вводят новые санкции против Ирана

Американцу, который принимал в ней участие, было предъявлено обвинение в нарушении санкций США. Сотрудник Калифорнийского технологического института Вирджил Гриффит был арестован за обсуждение на конференции вопросов о том, как криптовалюта может использоваться Пхеньяном для отмывания денег и уклонения от санкций.