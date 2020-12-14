В Иране пылает нефтепровод, — Reuters

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В Иране прорвался нефтепровод, что привело к мощнейшему пожару.

По словам Касема Араб Ярмохаммади, который является главой государственной компании, отвечающей за нефтепроводы, 13 декабря из-за оползня прорвался нефтепровод, что привело к мощнейшему пожару. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Большая часть пожара … локализована, а оперативные группы ремонтируют поврежденный участок нефтепровода», — сказал Касем Араб Ярмохаммади информационному агентству SHANA. Сотрудник службы экстренной помощи Хосро Киани отметил, что нефть разлилась в труднодоступной долине, до которой пожарным трудно добраться.

Поврежденный трубопровод Марун поставляет нефть в Исфаханский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого составляет около 375 000 баррелей в день.

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Аналитики считают, что стареющая нефтяная инфраструктура Ирана давно нуждается в восстановлении, а работы по восстановлению были отложены из-за западных санкций и местной бюрократии.