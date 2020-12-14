Женщины-исследователи, «застрявшие» в Арктике из-за пандемии COVID-19, остаются на вторую зиму, — Fox News (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Женщины-исследователи, "застрявшие" в Арктике из-за пандемии COVID-19, остаются на вторую зиму, - Fox News (ФОТО) Женщины-исследователи, "застрявшие" в Арктике из-за пандемии COVID-19, остаются на вторую зиму, - Fox News (ФОТО)

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Ученые, "застрявшие" в Арктике из-за пандемии COVID-19, остаются на вторую зиму

Суннива Сорби из Канады и Хильде Фолун Стрём из Норвегии стали первой женской командой, которая провела зиму недалеко от Северного полюса в рамках проекта «Сердца во льду». Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Они провели в своей маленькой хижине целый год. У них нет проточной воды и они сталкиваются с частыми визитами белых медведей (более 50 встреч за год). «В этом году мы привезли инфракрасный прибор ночного видения, который позволяет нам видеть белых медведей на расстоянии нескольких километров — это и безопасность и душевное спокойствие», — говорят исследователи.

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«Мы никогда не выходим на улицу, даже на секунду, без ремня безопасности, на котором есть сигнальный пистолет, револьвер, швейцарские инструменты и нож», — сказали они. Они также носят специальную утепленную одежду, которая весит около 20 фунтов. Для обогрева и приготовления пищи они собирают бревна на снегоходе Lynx, рубят их и сжигают в дровяной печи.

Они сказали, что помимо физического труда, они занимаются йогой и спортом. Но большая часть их времени посвящена образовательной работе и различным исследованиям, связанным с последствиями изменения климата, белыми медведями и арктической средой.