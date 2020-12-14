Турция будет экспортировать боевые дроны Anka

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Тунис должен получить три боевых беспилотника Anka (Phoenix) от Turkish Aerospace Industries в рамках недавно подписанного соглашения на 80 миллионов долларов.

Контракт был подписан после двух лет переговоров. Тунисские СМИ сообщили в воскресенье, что контракт включает поставку по три беспилотника Anka и наземных систем управления для ВВС Туниса, а также обучение 52 пилотов и обслуживающего персонала, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что турецкий Turk Eximbank профинансирует первую беспилотную систему.

Согласно более ранним сообщениям, Тунис присматривается к Anka-S средней высоты и большой продолжительности полета (MALE), первому беспилотнику, разработанному для турецких военных.

В этом году Тунис также закупил турецкие многоцелевые бронированные машины BMC (MPAV).

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TAI Anka впервые поступил на вооружение турецких вооруженных сил в 2016 году после успешного испытания прототипа в 2013 году.

Беспилотник может выполнять целый ряд задач, таких как наблюдение и разведка в режиме реального времени, ретрансляция связи, достижение цели и отслеживание ее.

Композитная структура Anka объединяет полностью автономный компьютер управления полетом, разработанный на месте, чтобы обеспечить автономную навигацию по путевым точкам и управление полетом. Автономная система также позволяет БПЛА автоматически возвращаться в заданное место в случае потери связи с наземной станцией управления.

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Радар с синтезированной апертурой (SAR), обратный SAR (ISAR) и радар-указатель наземных движущихся целей на борту БПЛА используются для обнаружения, идентификации и сопровождения стационарных или движущихся наземных целей.

Вариант Anka-S оснащен модифицированной конструкцией обтекателя, включающей мощную антенну бортовой спутниковой связи Viasat VR-18C, которая обеспечивает безопасную, высокоскоростную связь за пределами прямой видимости.

Платформа Anka-S с грузоподъемностью 200 кг может нести ряд полезных нагрузок для конкретных задач.

Источник: Defenseworld