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Саудовская Аравия приняла на вооружение истребители F-15SA

Главная » Последние новости » Новости мира » Саудовская Аравия приняла на вооружение истребители F-15SA
 
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Саудовская Аравия приняла на вооружение новейшие истребители F-15SA

Саудовская Аравия приняла на вооружение 84 многофункциональных истребителя F-15SA. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В Центре управления жизненным циклом военно-воздушных сил США (AFLCMC) сообщили, что 84 истребителя F-15SA были доставлены Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии. Принятие на вооружение исстребителя повысит обороноспособность страны и усилит коалиционные возможности Саудовской Аравии с Соединенными Штатами.

Саудовская Аравия приняла на вооружение истребители F-15SA

F-15 Strike Eagle оснащен цифровым бортовой РЛС Raytheon AN/APG-63(V)3, инновационной системой управления полетом, инфракрасной системой поиска и слежения, радаром с электронным сканированием, электронно-оптической системой Lockheed Martin AN/AAS-42, усовершенствованными дисплеями в кабине экипажа и системами сигнализации.

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«Я очень горжусь тем, что наша команда AFLCMC работала с Boeing и вместе с Королевскими военно-воздушными силами Саудовской Аравии в течение последних нескольких лет для реализации этой жизненно важной возможности», — сказал полковник Рональд Э. Данлэп III


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 396

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