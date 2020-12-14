Даниил Богатырев: «О перспективе выхода Польши из Евросоюза говорить пока рано»

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В правительстве Польши сообщили, что Европейский союз может распасться, если некоторые государства будут навязывать свою волю партнёрам

С вопросом относительно возможного выхода Польши из ЕС «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что о перспективе выхода Польши из Евросоюза говорить пока рано

«Да, у правящей в Варшаве партии «Право и справедливость» имеются серьёзные трения с руководством ЕС в Брюсселе. Они касаются как вопросов традиционных семейных ценностей (запрет абортов и однополых браков в Польше), так и вопросов правосудия и распределения общеевропейского бюджета. Но у Польши достаточно рычагов давления на Евросоюз, чтобы продавить свою волю в этих вопросах. Конечно, с Запада на неё будут идти массированные информационные атаки. Но думаю, своего в вопросе союзного бюджета Польша, всё же, добьётся», — сообщает Даниил Богатырев