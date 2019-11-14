ВМС США провели военные учения по отражению угроз CBRN

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«Seabees» принял участие в ежегодных полевых учениях «Operation Bearing Duel»

Военно-Морской Строительный Батальон ВМС США «Seabees» принял участие в ежегодных полевых учениях «Operation Bearing Duel». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Во время учений «Operation Bearing Duel» осуществлялась проверка готовности «Seabees» к непредвиденным угрозам, проводились тренировочные химические, биологические и радиологические атаки, а также отрабатывались меры по дезактивации материалов CBRN

Химическая, биологическая, радиологическая и ядерная (CBRN) дезактивация представляет собой удаление материала CBRN с оборудования или людей. Целью дезактивации является снижение радиационной нагрузки, удаление загрязнений CBRN и осуществление работ по захоронению материалов CBRN.

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Люди также могут быть подвержены угрозам CBRN. Изменение клеточной функции может происходить при невысоких дозах облучения и воздействии химических веществ. При высокой дозе облучения может произойти гибель клеток. Поэтому дезактивация является процессом, требующим самоотверженности большого количества персонала и большого количества времени.