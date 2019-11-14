Незатухающие лесные пожары в Австралии: пожарные молятся о сильном дожде

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Пожары были вызваны засушливыми условиями после трехлетней засухи, которая, по словам экспертов, усугубилась изменением климата.

Официальные прогнозы погоды для Австралии в четверг не показали никаких существенных дождей в течение по крайней мере трех месяцев. Это очень плохие новости, поскольку пожарные борются, чтобы получить контроль над более чем 100 лесными пожарами, проходящими через восточное побережье., информирует enovosty.com/news.

Лесные пожары в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд за прошедшую неделю убили четыре человека, разрушили сотни домов и уничтожили 1 миллион гектаров сельскохозяйственных угодий и кустарников.

Пожары были вызваны засушливыми условиями после трехлетней засухи, которая, по словам экспертов, усугубилась изменением климата.

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Пожарные сказали, что пламя будет гореть неделями, если не пройдут сильные дожди.

Австралийское бюро метеорологии (BOM) заявило, что вероятность того, что восточное побережье страны получит среднее количество осадков в период с 1 по 28 февраля, составляет всего 25%.

Заместитель комиссара сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Роб Роджерс заявил, что уставшим пожарным предстоит еще несколько сложных дней.

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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Лесные пожары являются обычным явлением в жаркое и сухое лето в Австралии, но свирепость и раннее их появление в этом году застали многих врасплох и вызвали все более острые политические дебаты об изменении климата.

Группа бывших пожарных начальников в четверг заявила, что отказ правительства обсуждать вопросы изменения климата препятствует подготовке к крупномасштабным пожарам.

Грег Маллинс, бывший комиссар по пожарно-спасательным работам штата Новый Южный Уэльс, сказал, что он и 23 других начальника пожарно-спасательных служб пытались встретиться с премьер-министром Моррисоном с апреля, потому что они «знали, что лесные пожары не за горами».

Вместо этого нынешние начальники пожарных были отстранены от обсуждений и им «не разрешалось» упоминать изменение климата.

«Это правительство принципиально не любит говорить об изменении климата», — сказал Маллинс журналистам в Сиднее.