В США модернизируют полуавтоматическую снайперскую винтовку M110

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Командование ВМС США сообщило, что планирует модернизировать снайперскую винтовку M110

В недавнем уведомлении, размещенном на правительственном веб-сайте, командование ВМС США сообщило, что планирует модернизировать полуавтоматическую снайперскую винтовку M110. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

M110K1 является недавно измененной моделью полуавтоматической снайперской винтовки M110, которая недавно была принята на вооружение ВВС и ВМС США. Новая винтовка похожа на модель SR-25/Mk.11 Mod.0, но значительно отличается по конструкции приклада и системе рельсового крепления.

Снайперская винтовка имеет 6,5 мм калибр Creedmoor, который удваивает вероятность попадания на расстоянии 1000 метров, уменьшает влияние ветра и имеет меньшую отдачу, чем стандартные 7,62 мм. Новая версия Creedmoor 6,5 мм имеет примерно такую ​​же отдачу, как 5,56 мм.

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