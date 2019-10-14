The Washington Times: Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Китаем

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США и Китай готовят перемирие, при котором Китай начнет приобретать американские сельскохозяйственные продукты в обмен на снижение тарифов.

Повышение тарифов на китайские товары, которое должно вступить в силу во вторник, было приостановлено после объявления президентом США Дональдом Трампом о «реализации первого этапа соглашения», призванного начать урегулирование 18-месячной торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Переговорщики готовят перемирие, при котором Китай начнет приобретать американские сельскохозяйственные продукты в обмен на снижение тарифов. В субботу Дональд Трамп написал в Twitter о достигнутых договоренностях, как «безусловно, величайшем и наилучшим соглашении, когда-либо заключенном для американских фермеров».

….I agreed not to increase Tariffs from 25% to 30% on October 15th. They will remain at 25%. The relationship with China is very good. We will finish out the large Phase One part of the deal, then head directly into Phase Two. The Phase One Deal can be finalized & signed soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2019 г. Читайте: Саакашвили предупредил Зеленского, чтобы он не верил обещаниям Путина

Трамп не будет повышать тарифы с 25% до 30% на китайские товары, как планировалось ранее, хотя тарифы, установленные ранее, все еще действуют. Предварительное соглашение еще не подписано. Переговорщики будут работать над проектом и вернуться к нему на предстоящей встрече в середине ноября в Чили.

Китайская фирма Huawei, по деятельности которой очень много спорных вопросов, не является частью соглашения, хотя Трамп сообщил, что стороны достигли некоторых договоренностей по интеллектуальной собственности.