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The Washington Times: Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Китаем

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Китаем
 
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США и Китай готовят перемирие, при котором Китай начнет приобретать американские сельскохозяйственные продукты в обмен на снижение тарифов.

Повышение тарифов на китайские товары, которое должно вступить в силу во вторник, было приостановлено после объявления президентом США Дональдом Трампом о «реализации первого этапа соглашения», призванного начать урегулирование 18-месячной торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Переговорщики готовят перемирие, при котором Китай начнет приобретать американские сельскохозяйственные продукты в обмен на снижение тарифов. В субботу Дональд Трамп написал в Twitter о достигнутых договоренностях, как «безусловно, величайшем и наилучшим соглашении, когда-либо заключенном для американских фермеров».

Трамп не будет повышать тарифы с 25% до 30% на китайские товары, как планировалось ранее, хотя тарифы, установленные ранее, все еще действуют. Предварительное соглашение еще не подписано. Переговорщики будут работать над проектом и вернуться к нему на предстоящей встрече в середине ноября в Чили.

Китайская фирма Huawei, по деятельности которой очень много спорных вопросов, не является частью соглашения, хотя Трамп сообщил, что стороны достигли некоторых договоренностей по интеллектуальной собственности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 137

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