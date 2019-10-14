Reuters: Брексит «висит на волоске»

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Переговоры по соглашению о Brexit приостановились. В ЕС сообщили, что заключение соглашение вряд ли произойдет на этой неделе.

Переговоры по соглашению о Brexit приостановились после того, как представители Евросоюза сообщили, что ЕС ожидает больше уступок по ирландской границе, и заявили, что заключение соглашение вряд ли произойдет на этой неделе. Об этом сообщает Габриэлла Бадзинска в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

После трех лет мучительных переговоров с ЕС решающая неделя последних переговоров могла бы решить, как состоится Brexit. Джонсон говорит, что хочет заключить соглашение по Brexit, чтобы спокойно выйти из ЕС 31 октября. В то же время, премьер-министр подчеркивает, что если не удастся заключить соглашение, то Великобритания выйдет из ЕС без него.

«Предстоит еще много работы и я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса», — сказал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

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Напомним, для решения проблемы Джонсон на прошлой неделе встретился с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Неясно, что было согласовано, но оба сказали, что они нашли путь к соглашению.