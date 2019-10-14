Нобелевскую премию по экономике получили ученые за изучение причин бедности
Нобелевскую премию по экономическим наукам получили ученые «за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью».
Нобелевская премия по экономическим наукам 2019 года была присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру «за экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью». Об этом сообщают Девид Кейтон и Ян Ольсен в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.
Банерджи и Дуфло работали вместе над проблемой в Массачусетском технологическом институте, а Кремер — в Гарвардском университете.
Duflo, которая родилась в 1972 году в Париже, является самой молодой из всех, кто получил Нобелевскую премию по экономике. Она также является второй женщиной, получившей премию по экономике после Элинор Остром.
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«Показывая, что женщина может добиться успеха и получить признание за успех, я надеюсь, что это вдохновит многих других женщин на продолжение работы», — сказала она.