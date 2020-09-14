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В США успешно испытали лазерное оружие CLWS (ВИДЕО)

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В США успешно прошло испытание лазерного оружия CLWS, произведенное Boeing

В компании Boeing сообщили, что новая мобильная система лазерного оружия, известная как Compact Laser Weapon System (CLWS), успешно прошла испытания на военной базе ВВС Неллис. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Во время полевых испытаний усовершенствованной системы, система CLWS успешно обнаружила беспилотные авиационные системы.

После внедрения система позволит как автономным системам и пилотируемым самолетам, так и наземным транспортным средствам и войскам обмениваться информацией через облачную сеть для более быстрого и эффективного обнаружения угроз и реагирования на них.

На протяжении всего учения CLWS передавала видео в реальном времени и информацию об угрозах операторам базы ВВС Эндрюс, обеспечивая им как ситуационную осведомленность в реальном времени, так и возможности удаленного управления.

«Проведенные учения — еще одно доказательство боеготовности системы. Военные операторы продолжают добиваться больших успехов с нашими системами», — сказал директор Объединенной воздушной и противоракетной обороны Роберт Грин.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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