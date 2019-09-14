В Атлантическом океане формируется новый опасный шторм

Главная » Последние новости » Новости мира » В Атлантическом океане формируется новый опасный шторм В Атлантическом океане формируется новый опасный шторм

Закрыть Отправить

В Атлантическом океане формируется тропический шторм. Его назвали Умберто.

Возле берегов Багамских островов возник новый шторм. Об этом сообщают сотрудники американского Национального центра по наблюдению за ураганами, информирует enovosty.com/news.

Эксперты выяснили, что сейчас шторм располагается на расстоянии 210 километров на юго-восток от острова Большой Абако. «Умберто» двигается в сторону северо-запада. Специалисты просчитали, что скорость стихии составляет 2,5 м/с. В пределах шторма ветер достигает 18 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что уже сегодня, 14 сентября, этот шторм спровоцирует на Багамах очень сильные дожди и порывы ветра. Людей призывают подготовиться к неожиданным погодным поворотам.

Ранее сообщалось, что с приходом осени, 1 сентября, архипелаг «пленил» ураган Дориан. Он спровоцировал большие разрушения. Из-за разрушительной стихии на островах умерло как минимум полсотни жителей. До сих пор без вести пропавшими числятся более 2 тыс. людей. На Багамах повреждено более 13 тыс. различных построек, в том числе жилых домов. Затоплены огромные территории.

Читайте: На оккупированный Крым обрушился мощный шторм: есть погибшие (ВИДЕО)