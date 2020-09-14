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Путин поддержит Лукашенко, несмотря на протесты оппозиции в Беларуси — Bloomberg

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин поддержит Лукашенко, несмотря на протесты оппозиции в Беларуси - Bloomberg
 
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Стала известна позиция Путина по Беларуси и Лукашенко.

Президент России Владимир Путин считает, что белорусской оппозиции не удастся сместить с поста президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников, информирует enovosty.com/news.

По словам приближенных к Кремлю людей, российское руководство озадачено масштабами беспорядков в Беларуси. Хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной преемственности власти, заявили они.

Кремль не хочет допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси путем уличных акций. Поэтому Россия продолжит поддерживать Лукашенко, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце Путин сказал, что он договорился с Лукашенко о том, чтобы в случае необходимости направить российских силовиков для подавления беспорядков, добавив, что пока в этом нет необходимости. Россия направила в Беларусь работников СМИ, чтобы заменить бастующих журналистов на государственной телекомпании.

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Беларусь также попросила Россию реструктурировать задолженность в размере 1 миллиарда долларов. Обсуждение поставок российского газа состоялось в минувшую пятницу.

Напомним, 14 сентября Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Сочи. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов в Беларуси. Как ранее заявил Лукашенко, в ходе этих переговоров с Путиным планируется окончательно расставить все точки над «i» по наиболее болезненным для двух стран вопросам.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 171

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