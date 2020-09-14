От Гренландии откололась огромная часть ледника, — Associated Press

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От Гренландии откололась огромная часть шельфового ледника

От Гренландии откололась огромная часть шельфового ледника Якобсхавн. Ученые считают, что это свидетельствует о быстром изменении климата. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Отколовшаяся часть ледника составляет 110 квадратных километров. Объемы таяния ледника Гренландии измеряются с помощью спутниковых снимков. «Мы должны быть очень обеспокоены тем, что является исчезновением крупнейшего оставшегося шельфового ледника в Арктике», — сказал профессор GEUS Джейсон Бокс.

«Еще один огромный кусок льда упал в океан. Это еще один тревожный сигнал, вызванный климатическим кризисом в быстро нагревающейся Арктике», — сказала пресс-секретарь Гринпис Лаура Меллер. Согласно последним данным, в 2019 году Гренландия потеряла рекордное количество льда.

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