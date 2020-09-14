Меркель обратилась к Китаю с просьбой ускорить переговоры, — Reuters

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Меркель обратилась к Китаю от имени Евросоюза с просьбой ускорить переговоры об инвестициях

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры Евросоюза призывают президента Китая Си Цзиньпина ускорить переговоры об инвестициях между Китаем и ЕС. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы оказываем давление … чтобы добиться прогресса в инвестиционном соглашении», — сказала Ангела Меркель. «В целом сотрудничество с Китаем должно основываться на определенных принципах — взаимности, честной конкуренции. У нас разные социальные системы. Но, хотя мы привержены многосторонности, сотрудничество должно быть основано на правилах», — добавила она.

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