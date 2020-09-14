Фото недели: женщины и девушки стали движущей силой белорусских протестов (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото недели: женщины и девушки стали движущей силой белорусских протестов (ФОТО) Фото недели: женщины и девушки стали движущей силой белорусских протестов (ФОТО)

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По всей Беларуси не стихает волна протестов против фальсификации выборов президента, фактической узурпации власти Александром Лукашенко, а также против жестоких действий белорусских силовиков и неизвестных "зеленых человечков" - людей в балаклавах без опознавательных знаков.

Заблокированная группа женщин, сцепившись локтями, смотрит на силовика в форме без опознавательных знаков.

Фото: Евгений Ерчак / EPA / Scanpix / LETA, информирует enovosty.com/news.

Удивительным и ярким символом протестов стали белорусские женщины и девушки. В белых платьях, с цветами и бело-красными флагами оппозиции белорусски мужественно противостоят насилию и террору власти.

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Фото: TUT.BY