В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов

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США входят в число 20 стран с самыми высокими показателями смертности от оружия на 100 000 граждан, догоняя Сальвадор и Афганистан

Учения с моделированием нападения стрелков и вооруженная охрана стали ответом на массовые расстрелы в общественных местах, особенно в школах и даже в детских садах., информирует enovosty.com/news.

Еще два ужасных массовых расстрелов августа снова подняли дискуссии о продаже оружия в США. Данные свидетельствуют о том, что уровень вооруженного насилия в США сопоставим с показателями в ​​зонах военных действий.

Данные, собранные Институтом показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона за 2016 год, показывают, что США занимают второе место в общем количестве смертей, связанных с огнестрельным оружием, — больше только в Бразилии. В первую шестерку также вошли Мексика, Венесуэла, Колумбия и Гватемала. Эти страны попали в рейтинг из-за насилия, связанного с наркотиками и бандами, или серьезной политической нестабильностью. И США входят в число 20 стран с самым высоким уровнем смертности, связанной с оружием, с 10,6 смертей на 100 000 граждан, приближаясь к Сальвадору, который является одним из самых жестоких мест в мире, и Афганистану, который стал наименее мирной страной, согласно Глобального индекса мира в 2019 году.

Стрелки-одиночки часто нападают на мирных жителей, даже детей, с оружием, специально модернизированным для увеличения смертности.

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Например, стрелок, который устроил кровавую бойню в Эль-Пасо, штат Техас, был вооружен полуавтоматическим вариантом АК-47, WASR 10. АК-47 впервые использовался советскими военными, а его американский аналог — AR -15. Также стрелявший рассказал, что пытался закупить боеприпасы 8M3, впервые разработанные российскими военными, для повышения смертности своего оружия. На момент нападения погибло 22 мирных жителя.

По данным The Washington Post, стрелок в Дейтоне, штат Огайо, использовал винтовку AR-15, а также 100 дополнительных патронов и бронежилеты. Он убил по меньшей мере восьмерых мирных жителей.

Реакцией на эти инциденты становится возрастающая милитаризация учреждений; в детских садах проводятся учения с тематикой “что нужно делать при стрельбе”. Исследователи Фредерик П. Ривара, Дэвид М. Студдерт и Гарен Дж. Минтемьют в своей статье в журнале Американской медицинской ассоциации заявили, что «вооруженные охранники патрулируют некоторые школы, а некоторые политики выступают за то, чтобы дать учителям право носить оружие».

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«Ни одна другая страна на Земле не может сравниться с частотой массовых расстрелов, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах», — написал в понедельник бывший президент США Барак Обама.

В Женевской декларации о вооруженном насилии и развитии подсчитано, что 90% смертей, связанных с оружием, действительно происходят за пределами зон военных конфликтов.