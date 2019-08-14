The New York Times: В РФ прошли обыски в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива»

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: В РФ прошли обыски в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» The New York Times: В РФ прошли обыски в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива»

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ФСБ провела обыск в московском офисе правозащитной организации «Правовая инициатива», представляющей интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека

Российские силовики, вооруженные автоматами, провели обыск в московском офисе правозащитной группы, которая представляет интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) обыскали офис, используемый организацией «Правовая инициатива» и ее партнерской организацией «Астрея». Они конфисковали телефоны сотрудников и сфотографировали их паспорта.

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич заявила, что обыски начались после того, как ФСБ обыскали соседний офис в том же здании, в котором находилась независимая аудиторская компания.

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Организация «Правовая инициатива» имеет также офисы на юге России и на Северном Кавказе. Она помогла сотням российских граждан защитить свои права в Европейском суде по правам человека.

Напомним, президент РФ Путин ужесточил контроль над неправительственными организациями, требуя, чтобы организации, имеющие иностранное финансирование, регистрировались как «иностранные агенты». Также правительством РФ был принят закон, запрещающий функционировать на территории России организациям, которые считаются «нежелательными».