США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, - Associated Press США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, - Associated Press

Закрыть Отправить

США возмущены очередным захватом нефтяного танкера иранскими военными

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало черно-белое видео, на котором видно, как иранский спецназ быстро спускается с вертолета на нефтяной танкер MT Wila у восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Иранские военные удерживали судно около пяти часов, после чего его отпустили. По данным Центрального командования ВС США, в захвате танкера участвовали еще два иранских военно-морских корабля.

Организация International Maritime Security Construct назвала иранский абордаж «вопиющим нарушением международного права, которое подрывает свободу судоходства и торговли». «Мы призываем Иран предоставить международному сообществу правовую основу своих действий. Этот тип безрассудного, агрессивного поведения Ирана дестабилизирует регион и угрожает международному порядку, основанному на правилах», — говорится в заявлении организации International Maritime Security Construct.

Читайте: На США обрушился мощный шторм (ВИДЕО)

Позднее иранские официальные лица подтвердили информацию о задержании танкера, назвав эту операцию обычной проверкой.

Зарегистрированным владельцем нефтяного танкера Wila является либерийская фирма Bandit Shipping Co., управляемая греческой фирмой IMS SA. Связаться с Bandit Shipping не удалось, а IMS не ответила на запросы о комментариях.