Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара

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В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара. Италия выслала на помощь 2 самолета после просьбы Греции о предоставлении ей дополнительного бортового противопожарного оборудования

В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара, — сообщают Майкл Камбас и Лефтерис Пападимас в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск на Крите, чтобы вернуться в Афины, где его проинформировали о ситуации. Сотрудники пожарной охраны заявили, что в качестве меры предосторожности были эвакуированы четыре деревни и сотни людей. «Нам удалось защитить жизни и спасти имущество людей», — сказал министр гражданской защиты Михалис Хрисохоидис. У Греции остаются горькие воспоминания об ужасающем пожаре, который разбушевался в приморском городе Мати недалеко от Афин в 2018 году, убив 102 человека за считанные часы. Местные власти тогда были обвинены в плохой координации спасательных действий и медленной реакции.

«Ситуация в Эвии остается сложной», — сказал комиссар Европейского Союза по оказанию помощи Кристос Стилианидес. Опираясь на свой опыт борьбы с лесными пожарами, Стилианидес сказал, что он был впечатлен координацией действий властей, занимающихся тушением пожара. Стилианидес назвал пожарных героями.

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Италия выслала на помощь 2 самолета после просьбы Греции о предоставлении ей дополнительного бортового противопожарного оборудования. Необходимо отметить, что в сухие летние месяцы Греция часто сталкивается с лесными пожарами и власти на этой неделе предупреждали граждан о высоком риске возгорания. Сторонники защиты окружающей среды видят в растущем количестве пожаров по всему миру симптомы изменения климата.