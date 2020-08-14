Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, — The National Interest

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

14.08.2020 г.
13:20“Ситуация критическая”. Тихановская записала ещё одно обращение (ВИДЕО)
13:05Лукашенко рассказал, где на самом деле сейчас находится
12:24Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, - The National Interest
11:58Су-57: рожденный ползать не взлетит, - Злой Одессит
11:48В столице провели акцию в поддержку задержанных активистов в Беларуси (ФОТО)
10:21"Достали": в Пентагоне официально создают группу по изучению НЛО
10:09США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, - Associated Press
Все новости мира

Аналитика

13.08.2020

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более скандальными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ...
03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...

Последние новости

14.08.2020 г.
13:30 Украинцам пояснили, кто может не проходить самоизоляцию по возвращению домой
13:20 “Ситуация критическая”. Тихановская записала ещё одно обращение (ВИДЕО)
13:05 Лукашенко рассказал, где на самом деле сейчас находится
12:59 Путешествия во времени: ученые развенчали миф об «эффекте бабочки»
12:52 Задержанных в Беларуси украинских волонтеров выпустили: Реуцкий рассказал об издевательствах в СИЗО
12:39 Возле аннексированного Крыма украинские военные провели тренировку с ракетными комплексами "Точка-У"
12:24 Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, - The National Interest
11:58 Су-57: рожденный ползать не взлетит, - Злой Одессит
11:48 В столице провели акцию в поддержку задержанных активистов в Беларуси (ФОТО)
11:28 Морские пехотинцы ВМС ВСУ провели военные учения (ФОТО)
10:58 Украина установила антирекорд по COVID-19: за сутки зафиксировали более 1700 случаев
10:21 "Достали": в Пентагоне официально создают группу по изучению НЛО
10:09 США возмущены захватом нефтяного танкера иранскими военными, - Associated Press
09:37 Власти Литвы сделали важное заявление по поддержке белорусов
09:22 Назван самый популярный автомобиль в Украине
09:06 Проект "Северный поток-2" полностью провалился, - Михаил Крутихин
08:39 "Крики слышны за пределами СИЗО": в Минске освобожденные протестующие рассказали о пытках (ВИДЕО)
08:27 Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США (ФОТО)
08:12 В Китае из-за сильных дождей эвакуировали 40 тысяч людей
07:48 Апокалиптическое зрелище: как дизенфицируют главный символ Рио-де-Жанейро (ФОТО)
07:08 Интернет атакует новый вирус "Дроворуб", разработанный ГРУ - Reuters
07:04 После теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин и Асад, - белорусский журналист
06:49 В Беларуси необходимо провести новые выборы, - Помпео
06:28 Стало известно, какие районы будут в "красной" зоне по COVID-19
06:01 "Медовый спас": какая погода ожидает украинцев 14 августа
13.08.2020 г.
23:50 Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника протестов в Беларуси (ФОТО)
23:20 Хамас о соглашении между Израилем и ОАЭ: "Это удар в спину"
23:13 Директор программы ВОЗ рассказал о возможности передачи COVID-19 через еду
22:40 Белорусские чиновники публикуют в соцсетях свои заявления об уходе: «Дальше работать не позволяет совесть"
20:47 Уволился глава президентского пула Лукашенко
18:30 Москва готова к смещению Лукашенко. Замена уже найдена, - мнение
18:00 Автофавориты месяца: Стало известно, сколько украинцы потратили денег на авто
17:55 Ученые впервые обнаружили живые коронавирусы в воздухе, - ИноСМИ
16:33 "Северный поток-2" достроят: Эксперт рассказал о причинах и сроках завершения проекта
16:14 Как нужно реагировать Украине на провокации России в Азовском море, - вице-адмирал Сергей Гайдук
16:00 Учебный год в Украине начнется с контрольных
15:59 Цена на борщевой набор порадовала украинцев: прогноз цен на осень
15:53 В Киеве поймали с поличным воров-карманников (ВИДЕО)
15:30 Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН за разгон протестов
15:19 Эпидемиолог рассказал в чем опасность путинской вакцины
15:07 Европу атаковал новый вирус. Что известно?
15:04 Павел Кухта: «Приватизация позволяет резко снизить уровень коррупции"
14:10 Украинцам рассказали, когда ждать возвращения жары
13:55 Судьба дома, который взорвался на Позняках, окончательно решена
13:48 Ученые рассказали, что влияет на вероятность заразиться COVID-19
13:44 Протесты в Беларуси: “известные” снайперы готовы стрелять, - "Злой одессит"
13:25 Из Эстонии депортируют украинских заробитчан. Они собираются обжаловать решение
13:18 Уйди! Писательница Алексиевич мощно обратилась к Лукашенко
13:05 Белорусский журналист рассказал о неожиданном повороте в протестах
12:59 Астронавт NASA опубликовал фантастические фото из космоса (ФОТО)
12:57 Депутат Европарламента предупредил о возможной аннексии Беларуси и призвал наказать Россию санкциями
12:48 "Лопнуло терпение": в Беларуси вышли на забастовку рабочие крупнейших предприятий (ВИДЕО)
12:22 Бизнес в РФ переживает худшее за много лет падение прибыли, - СМИ
12:18 В МИД сделали важное заявление относительно поездок в Беларусь
11:49 В Австралии впервые был запущен беспилотник RQ-21A Blackjack (ФОТО)
11:31 Т-14 "Армата" идет на золото или в болото, - Злой Одессит
11:15 Одессу накрыл мощный ливень (ВИДЕО)
11:02 Названы Топ-5 самых популярных коммерческих авто
10:45 СБУ провела контрдиверсионные учения (ФОТО)
10:32 "Ты на меня дышишь своим ковидом!": в метро произошел жесткий конфликт из-за маски (ВИДЕО)
Все новости »

Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, — The National Interest

Главная » Последние новости » Новости мира » Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, - The National Interest
 
Печать Отправить на почту

 

 

ВС США уже активно используют боевых роботов, которые могут перевозить боеприпасы, выполнять разведывательные миссии и координировать действия с военно-воздушными силами.

Согласно отчету ВС США, военные в модифицированных Bradley Fighting Vehicles, получивших название Mission Enabling Technologies-Demonstrators (MET-Ds), управляли боевыми роботами на расстоянии до 2000 метров. Об этом сообщает The National Interest, информирует enovosty.com/news.

Эти новые MET-Ds имеют камеры с обзором на 360 градусов, 25-мм пушку и сенсорные экраны управления. «Способность обнаруживать врагов была исключительной. Новые MET-Ds также снижают риск для наших солдат, позволяют нам оставаться в укрытии и принимать решения», — сказал директор межфункциональной группы по боевым машинам нового поколения Ричард Коффман

Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, — The National Interest

Беспилотные автомобили могут сопровождать солдат в патрулировании, вести наблюдение за местностью и, если этого требует оператор-военный, стрелять оружием. Боевые роботы также могут перевозить боеприпасы, преодолевать мосты, выполнять разведывательные миссии и координировать действия с военно-воздушными силами.

Читайте: Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, - Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 150

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Все статьи







Читайте также

Автомобильный альянс Renault–Nissan–Mitsubishi возрождает совместные проекты, - Reuters
 На улицах Лондона в скором времени появятся беспилотные такси
Huawei представит беспилотный «умный автомобиль» с поддержкой 5G

Армия

Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Зенитный ракетный комплекс «MEADS» (США)
Беспилотный летательный аппарат IAI Heron (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Кагаловский
Константин
Жеваго
Константин
Омельченко
Александр
Стець
Юрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Европу за 1 евро: в Одесской области заработала паромная переправа (ВИДЕО) (15045)

Фото из украинской электрички поразило жюри конкурса National Geographic (ФОТО) (8978)

Британская королевская семья готовится к празднованию юбилея принцессы Анны (ФОТО) (8791)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Коронакризис



help

bigmir)net TOP 100

 