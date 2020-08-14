Будущее уже наступило: ВС США активно используют боевых роботов, — The National Interest

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ВС США уже активно используют боевых роботов, которые могут перевозить боеприпасы, выполнять разведывательные миссии и координировать действия с военно-воздушными силами.

Согласно отчету ВС США, военные в модифицированных Bradley Fighting Vehicles, получивших название Mission Enabling Technologies-Demonstrators (MET-Ds), управляли боевыми роботами на расстоянии до 2000 метров. Об этом сообщает The National Interest, информирует enovosty.com/news.

Эти новые MET-Ds имеют камеры с обзором на 360 градусов, 25-мм пушку и сенсорные экраны управления. «Способность обнаруживать врагов была исключительной. Новые MET-Ds также снижают риск для наших солдат, позволяют нам оставаться в укрытии и принимать решения», — сказал директор межфункциональной группы по боевым машинам нового поколения Ричард Коффман

Беспилотные автомобили могут сопровождать солдат в патрулировании, вести наблюдение за местностью и, если этого требует оператор-военный, стрелять оружием. Боевые роботы также могут перевозить боеприпасы, преодолевать мосты, выполнять разведывательные миссии и координировать действия с военно-воздушными силами.

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