Associated Press: Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Доминго

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Доминго Associated Press: Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Доминго

Закрыть Отправить

Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Пласидо Доминго

В то время как два оперных театра США отменили выступления знаменитого тенора Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах, европейские оперные театры занимают разные позиции — от поддержки до ожидания, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Оперные театры Филадельфии и Сан-Франциско объявили об отмене предстоящих спектаклей со звездой, а оперный театр Лос-Анджелеса начал собственное расследование после опубликованного журналистского расследования, проведенного Associated Press, в которой многочисленные женщины обвинили легенду оперы в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении.

В Европе выступления звезды не были отменены, так как, по словам представителей оперных театров, вина звезды пока не доказана. Однако слов поддержки со стороны европейских оперных театров также не было.

Читайте: Журналистское расследование: Что сегодня можно купить в Украине за одну гривну

Предстоящие выступления тенора в Зальцбурге, Милане, Лондоне, Цюрихе и Женеве будут происходить по запланированному графику. Однако в европейских оперных театрах сообщили, что ожидают официальных результатов расследования.