США официально отклонили претензии Китая на природные ресурсы в Южно-Китайском море, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » США официально отклонили претензии Китая на природные ресурсы в Южно-Китайском море, - Reuters США официально отклонили претензии Китая на природные ресурсы в Южно-Китайском море, - Reuters

Закрыть Отправить

В США сообщили, что Китай не представил юридические доказательства на свои права в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты отклонили претензии Китая на природные ресурсы в шельфовых участках Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Китай не представил юридические доказательства на свои права в Южно-Китайском море и годами использует запугивания своих соседей

«Мы считаем: претензии Пекина на природные ресурсы в Южно-Китайском море абсолютно незаконны, равно как и его кампания запугивания…», — сказал Помпео. «Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю», — сказал Помпео.

Соединенные Штаты давно противостоят территориальным претензиям Китая на Южно-Китайское море, регулярно отправляя военные корабли в регион для поддержки свободы судоходства.