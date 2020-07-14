Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, - Associated Press Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, - Associated Press

Закрыть Отправить

Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемими, используя новые бизнес-концепции

Прошло более трех месяцев с тех пор, как коронавирус вынудил бизнесмена Шекхара закрыть свой бизнес в Нью-Йорке — небольшой магазин в Джексон-Хайтс, когда-то заполненном покупателями из Южной Азии. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Сегодня, наконец, ему и другим бизнесменам разрешили открыть свои двери. Но они вернулись в район, где COVID-19 убил сотни, оставляя тротуары пустынными. «Вы не можете сказать всем, что приходить и покупать у нас безопасно. Это невидимый враг, которого никто не может увидеть», — сказал Шекхар.

В Новом Орлеане владелец галереи, которая открылась незадолго до пандемии, открыл ее уже как закусочную. В Токио дизайнер начал продавать цветы. В Миннеаполисе стоматолог, который переоборудовал свой кабинет для приема больных COVID-19, но который был уничтожен во время беспорядков, открывает стоматологическую практику

Все понимат, что открытие — это только начало. Но, тем не менее, это важный этап, свидетельствующий о твердости и креативности. Речь идет о поиске новых направлений, потому что на данный момент старые бизнес-концепции не работают