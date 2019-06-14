Reuters: В Индии прошла общенациональная забастовка врачей (ФОТО)

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В Индии прошла общенациональная забастовка врачей с целью повышения безопасности в больницах

Ведущая индийская медицинская ассоциация (IMA) выступила организатором массовых протестов медицинского персонала с целью повышения безопасности в больницах после нападения на врачей в Калькутте, — сообщает Рупак Де Чоудхури и Шоунак Дасгупта в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Этот шаг остановил работу сотни государственных медицинских учреждений по всей Индии, поскольку тысячи врачей по всей стране не вышли на работу.

Штат Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, больше всего пострадал от забастовки, в результате которой остановили работу около 13 крупных государственных больниц.

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Протесты были начаты в ответ на нападение на медицинский персонал в Калькутте, в результате которого трое младших врачей получили серьезные ранения после ссоры с семьей, родственник которой умер.

Индийская медицинская ассоциация заявила, что «варварское» нападение на врачей продемонстрировало общенациональную проблему и потребовала проведения общенационального протеста. По данным медицинских ассоциаций, около 30 000 врачей приняли участие в общенациональной забастовке.