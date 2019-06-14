Reuters: Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе

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Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на нефтяные танкеры «Front Altair» и «Kokuka Courageous» в Оманском заливе

Официальные представители Ирана заявили, что Соединенные Штаты Америки несправедливо обвиняют Тегеран в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе, — сообщают Париза Хафези и Махер Чмателли в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Вашингтоне сообщили, что за нападениями на принадлежащий норвежцам танкер «Front Altair» и принадлежащий японцам танкер «Kokuka Courageous» стоит Революционная гвардия Ирана, известная также как Корпус Стражей Исламской революции.

Соединенными Штатами Америки было обнародовано видео, на котором видно, как катер Революционной гвардии Ирана забирает неразорвавшуюся мину с нефтяного судна.

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Инцидент с нефтяными танкерами вызвал стремительное повышение цен на нефть, поскольку около пятой части потребляемой в мире нефти проходит через Оманский залив.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-морские силы США направили в Оманский залив эсминец в связи с атакой на танкеры.