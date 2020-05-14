В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории

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В США предупредили исследовательские центры и другие организации, что они могут стать жертвами китайских хакеров

Согласно данным ФБР и Министерства внутренней безопасности США, организации, которые разрабатывают и тестируют вакцины от COVID-19, могут стать жертвами китайских хакеров. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Усилия Китая, направленные на эти компании, представляют серьезную угрозу… Это предостережение направлено на повышение осведомленности исследовательских институтов и американской общественности», — говорится в заявлении Агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отрицает информацию о причастности Китая к хакерским атакам. «Мы являемся мировыми лидерами в области лечения и разработки вакцин от COVID-19. Аморально преследовать Китай клеветой при отсутствии каких-либо доказательств», — сказал Чжао.

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