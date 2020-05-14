РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

14.05.2020 г.
18:18Маск построил еще один тоннель для беспилотных авто
17:46В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории
16:46Стало известно, какие новые правила ждут авиапассажиров в ЕС
15:53Автомобили "Porsche", попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО)
14:57Саудовская Аравия резко сократила поставки нефти в Европу и Азию
12:23ЕС готовится открывать границы
11:26"Мне тяжело": Меркель пояснила, что мешает хорошим отношениям с Россией
Все новости мира

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

14.05.2020 г.
18:47 Олег Пендзин рассказал о значении принятия закона о банках
18:18 Маск построил еще один тоннель для беспилотных авто
17:46 В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории
17:19 В Италии объявили о легализации трудовых мигрантов
16:58 Оккупанты держат на полигоне танки, гаубицы и РСЗО
16:46 Стало известно, какие новые правила ждут авиапассажиров в ЕС
16:18 "Мы не откажемся от своей независимости": Великобритания отстаивает свои права перед ЕС
15:53 Автомобили "Porsche", попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО)
15:29 В США презентовали отчеты к видео Пентагона о контактах с НЛО (ВИДЕО)
15:02 НБУ усиливает защиту пользователей ломбардных услуг
14:57 Саудовская Аравия резко сократила поставки нефти в Европу и Азию
14:37 Министр Криклий лоббирует законопроект, который обернется экологической катастрофой для Днепра – Вадатурский
12:30 Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году
12:23 ЕС готовится открывать границы
11:29 Новая глава нефтяной эпопеи: биржи опять охватит паника
11:26 "Мне тяжело": Меркель пояснила, что мешает хорошим отношениям с Россией
11:24 Коронавирус не помеха: Армия США возобновит масштабные учения под носом РФ
11:20 Саудовская Аравия потратит 2 миллиарда на покупку в США крылатых ракет
10:11 Глава МОЗ озвучил новую позицию по открытию метро в Киеве
10:06 НБУ вводит в оборот новую монету
10:04 В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки
09:04 Лучше не покупать: Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
09:01 В СНБО встревожились: Украине грозит дефицит воды
08:58 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
08:56 "Важно быть реалистами": В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
08:38 ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)
08:30 Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек. Что важно знать 14 мая
07:50 ТОП-10 самых надежных кроссоверов современности
07:30 Штрафы значительно выросли: Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи
07:15 Автокомпании Skoda - 125 лет. Как развивался старейший производитель автомобилей
07:07 Зараженный коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что "пневмония пожирает его легкие"
07:00 Красоты много не бывает: в Карпатах расцвели крокусы (ФОТО)
06:00 Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
00:07 Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин
13.05.2020 г.
23:50 В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про Путина "отменившего" режим самоизоляции
23:00 Иранский корабль Konarak затонул из-за неудачной минной кладки, а не от удара ракеты, - источник
22:00 ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром
20:58 Ученые установили происхождение кратеров на поверхности Луны
20:44 СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов, действовавших по заданию спецслужб РФ
20:28 Польша не продлила договор с РФ о транзите газа в ЕС, - Злой Одессит
19:56 В США проходят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant (ВИДЕО)
19:42 Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории
19:13 Из экономики выбивают последний фактор ее конкурентоспособности, - Алексей Кущ
18:58 Рада запретила штрафовать за просрочку оплаты по кредитам для бизнеса
18:47 Украинцам смягчили условия пребывания на улице
18:27 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
17:53 Армия США возобновляет крупномасштабные учения в Европе
17:44 Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин
17:27 Рада отменила некоторым ФЛП обязательство по ежемесячной уплате ЕСВ: подробности
16:59 Чтобы Украина вступила в НАТО нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке, - Капитоненко
16:39 В РФ приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-Мс"
16:01 Кремль становится младшим партнером китайского режима, - эксперт
15:32 Кабмин анонсировал второй этап ослабления карантина
15:04 США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы
15:02 Прибыль банковского сектора выросла на 23,8%
14:58 Меган Маркл выпустит книгу о своей жизни в королевской семье
14:48 Уголовные дела Амирханяна не расследуют по поручению советника Венедиктовой Ватутина - СМИ
13:12 "Самый провальный проект": Кремлевская спецоперация потерпела тотальное фиаско, - "Злой одессит"
13:09 Эксперт пояснил, почему Рада приняла антиколомойский закон
13:06 Рада приняла решающий закон о ПриватБанке, который требовал МВФ
Все новости »

В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории

Главная » Последние новости » Новости мира » В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории
 
Печать Отправить на почту

 

 

В США предупредили исследовательские центры и другие организации, что они могут стать жертвами китайских хакеров

Согласно данным ФБР и Министерства внутренней безопасности США, организации, которые разрабатывают и тестируют вакцины от COVID-19, могут стать жертвами китайских хакеров. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Усилия Китая, направленные на эти компании, представляют серьезную угрозу… Это предостережение направлено на повышение осведомленности исследовательских институтов и американской общественности», — говорится в заявлении Агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отрицает информацию о причастности Китая к хакерским атакам. «Мы являемся мировыми лидерами в области лечения и разработки вакцин от COVID-19. Аморально преследовать Китай клеветой при отсутствии каких-либо доказательств», — сказал Чжао.

Читайте: Лаборатория не одна: Откуда именно "сбежал" смертельный коронавирус COVID-19?


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 24

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Лаборатория не одна: Откуда именно "сбежал" смертельный коронавирус COVID-19?
 ЕС выделяет 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19
Лаборатория в Ухане хранила образцы с патогенными штаммами вирусов в неисправной холодильной камере
 Первым инфицированным на коронавирус был сотрудник лаборатории в Ухане, - Fox News
Коронавирус COVID-19 специально перенесли от летучей мыши к человеку, - СМИ
 Выяснился феномен Николаевской области, где нет коронавируса
Украинские морпехи показали, как будут в ночное время атаковать врага. Яркие ФОТО
 Киберполиция успешно блокировала деятельность хакеров

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В России опубликовали фото Гитлера на конкурсе к 9 мая, потому что его не узнали без усов (8214)

Военные Индии и Китая устроили массовую драку на границе (7452)

В России ветеранов поздравили с «6 мая» (ФОТО) (6957)

В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик - родители получат премию (4964)

"Самый провальный проект": Кремлевская спецоперация потерпела тотальное фиаско, - "Злой одессит" (4495)

Стало известно имя российского дипломата, который перевозил яд рицин для отравления мэра Праги (4322)

В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег просто так: подробности (4157)

Кризис в РФ: Российские банки распродают свои золотые запасы (3017)

Российские военные оказались под ударом коронавируса после репетиций парада (ВИДЕО) (2944)

Молдова отказалась от российских денег (2612)

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-12 «Ураган»
Самоходная гаубица 155-мм М109 (США)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Веревский
Андрей
Фарион
Ирина
Хорошковский
Валерий
Дмитро
Сергійович
Буравель
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12417)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12361)

Мережу розсмішив вираз обличчя Путіна в бункері (9935)





Нефтяной потоп

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 