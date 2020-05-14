Летают гаражи и крыши: появилось видео урагана в РФ (ВИДЕО)
Ураганный ветер скоростью свыше 25 м/сек обрушился вчера на российский город Читу.
В городе повалены деревья, столбы электропередач, сорваны крыши домов, информирует enovosty.com/news.
Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Рустем Агадамов. Только чудом никто не пострадал. Поднятый в воздух гараж чуть не задавил прохожего. А обломки крыши супермаркета упали на стоящие неподалеку автомобили. Многие дома из-за непогоды остались без света.
💨 Ураганный ветер скоростью свыше 25 м/сек обрушился сегодня на Читу. В городе повалены деревья, столбы электропередач, сорваны крыши домов.
Publiée par Рустем Адагамов sur Mercredi 13 mai 2020