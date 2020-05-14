Летают гаражи и крыши: появилось видео урагана в РФ (ВИДЕО)

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Ураганный ветер скоростью свыше 25 м/сек обрушился вчера на российский город Читу.

В городе повалены деревья, столбы электропередач, сорваны крыши домов, информирует enovosty.com/news.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Рустем Агадамов. Только чудом никто не пострадал. Поднятый в воздух гараж чуть не задавил прохожего. А обломки крыши супермаркета упали на стоящие неподалеку автомобили. Многие дома из-за непогоды остались без света.