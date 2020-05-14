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Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
 
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Как во время всеобщего карантина развлекают себя художники.

Шордич, Лондон, 10 мая, информирует enovosty.com/news.

Женщина в защитной маске проходит мимо стрит-арта в Шордиче, Лондон, 10 мая. РЕЙТЕР / Генри Николс

Женщина проходит мимо фрески с изображением медсестры в защитной маске в Шордиче, Лондон, Великобритания, 21 апреля. РЕЙТЕР / Генри Николс

Санта-Моника, Калифорния, 11 мая.

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Люди идут перед росписью в Санта-Монике, Калифорния, 11 мая. РЕЙТЕР / Люси Николсон

Художник Лайонел Стэнхоуп рисует на стене в Лондоне, 5 мая.

Художник Лайонел Стэнхоуп рисует фреску в Ледиуэлле с изображением Ужина в Эммаусе Караваджо с дополнительными защитными перчатками, в Лондоне, 5 мая. РЕЙТЕР / Ханна Маккей & nbsp;

Художник работает над росписью, посвященной казахским медикам, полицейским и военнослужащим, участвующим в борьбе с коронавирусом, в Алматы, Казахстан, 5 мая.

Художник работает над росписью, посвященной казахским медицинским специалистам, полицейским и военнослужащим, участвующим в борьбе с коронавирусом, в Алматы, Казахстан, 5 мая. РЕЙТЕР / Павел Михеев

Преподаватель танцев Морган Дженкинс записывает видео перед жизнеутверждающим рисунком на стене в ​​Лос-Анджелесе, Калифорния, 3 апреля.

Преподаватель танцев Морган Дженкинс снимает видео перед фреской в ​​Лос-Анджелесе, Калифорния, 3 апреля. REUTERS / Mario Anzuoni & nbsp; & NBSP;

Надпись Corona Extra видна на стене здания в Эйлсфорде, Великобритания, 1 мая.

Фреска Corona Extra видна на стене здания в Эйлсфорде, Великобритания, 1 мая. РЕЙТЕР / Адам Оливер

Глазго, Великобритания, 28 апреля.

Женщина проходит мимо фрески возле квартиры в Глазго, Великобритания, 28 апреля. РЕЙТЕР / Рассел Чейн

Ройстон, Великобритания, 27 апреля.

Фреска с изображением президента США Дональда Трампа, держащего бутылку «Доместос», видна в саду Дэйва Нэша из «Фрески Гнашера» в Ройстоне, Великобритания, 27 апреля. REUTERS / Matthew Childs

Понтефракт, Великобритания, 1 мая.

Собаки видны перед росписью в честь НСЗ в Понтефракте, Великобритания, 1 мая. РЕЙТЕР / Ли Смит

Изображения актеров из фильма «Криминальное чтиво» в защитных масках, Мадрид, Испания, 3 мая.

Женщина выходит из здания рядом с граффити, где изображены актеры из фильма «Криминальное чтиво» Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона в защитных масках, Мадрид, Испания, 3 мая. РЕЙТЕР / Хуан Медина

Железнодорожный мост в Лондоне, Великобритания, 1 мая.

Художник Лайонел Стэнхоуп рисует фреску в честь НСЗ на сетевом железнодорожном мосту в Лондоне, Великобритания, 1 мая. РЕЙТЕР / Саймон Доусон

Центр Глазго, 28 апреля.

Мужчина в маске проходит мимо фрески в центре Глазго, 28 апреля. РЕЙТЕР / Рассел Чейн

Витстабл, Великобритания, 10 апреля.

Женщина гуляет со своей собакой, когда она проходит мимо фрески Catman 'Superhuman' в Витстабле, Великобритания, 10 апреля. REUTERS / Peter Cziborra & nbsp;

Понтефракт, Великобритания, 4 апреля.

Лилли Давенпорт позирует своему отцу перед настенной росписью в честь Государственной службы здравоохранения США, написанной художником Рейчел Лист на стене паба Horse Vaults в Понтефракте, Великобритания, 4 апреля. REUTERS / Lee Smith & nbsp; & NBSP;

Художник Рейчел Лист рисует фреску в Понтефракте, Великобритания, 6 апреля. REUTERS / Lee Smith & nbsp;

Белфаст, Северная Ирландия, 29 апреля.

Фреска в поддержку капитана Тома Мура и Национальной службы здравоохранения в Белфасте, Северная Ирландия, 29 апреля. REUTERS / Jason Cairnduff

Редкар, Великобритания, 24 апреля.

Художник Дрю Аллен рисует роспись в Редкаре, Великобритания, 24 апреля. РЕЙТЕР / Ли Смит

Манчестер, Великобритания, 4 мая.

Женщина проходит мимо фрески в Манчестере, Великобритания, 4 мая. РЕЙТЕР / Фил Ноубл

Резервации навахо в Шипроке, Нью-Мексико, 8 апреля.

Фреска предупреждает жителей об опасности вспышки коронавируса в резервации навахо в Шипроке, Нью-Мексико, 8 апреля. РЕЙТЕР / Эндрю Хей

Дублин, Ирландия, 21 апреля.

Женщина толкает ребенка в багги возле фрески Эммы Блейк в Дублине, Ирландия, 21 апреля. РЕЙТЕР / Джейсон Кэрндафф

Сиамис, Западная Ява, Индонезия, 10 апреля.

Человек идет около фрески, чтобы поддержать работников здравоохранения в Сиамисе, Западная Ява, Индонезия, 10 апреля. Antara Foto / Adeng Bustomi via REUTERS & nbsp;

Чикаго, США, 21 апреля.

Фреска работницы здравоохранения видна через забор в Чикаго, штат Иллинойс, 21 апреля. REUTERS / Shannon Stapleton

Дакар, Сенегал, 25 марта.

Серинье Бойе, он же Зевс, художник по граффити из команды RBS, работает над своей росписью в Дакаре, Сенегал, 25 марта. REUTERS / Zohra Bensemra

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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