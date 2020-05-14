Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
Как во время всеобщего карантина развлекают себя художники.
Шордич, Лондон, 10 мая, информирует enovosty.com/news.
Санта-Моника, Калифорния, 11 мая.
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Художник Лайонел Стэнхоуп рисует на стене в Лондоне, 5 мая.
Художник работает над росписью, посвященной казахским медикам, полицейским и военнослужащим, участвующим в борьбе с коронавирусом, в Алматы, Казахстан, 5 мая.
Преподаватель танцев Морган Дженкинс записывает видео перед жизнеутверждающим рисунком на стене в Лос-Анджелесе, Калифорния, 3 апреля.
Надпись Corona Extra видна на стене здания в Эйлсфорде, Великобритания, 1 мая.
Глазго, Великобритания, 28 апреля.
Ройстон, Великобритания, 27 апреля.
Понтефракт, Великобритания, 1 мая.
Изображения актеров из фильма «Криминальное чтиво» в защитных масках, Мадрид, Испания, 3 мая.
Железнодорожный мост в Лондоне, Великобритания, 1 мая.
Центр Глазго, 28 апреля.
Витстабл, Великобритания, 10 апреля.
Понтефракт, Великобритания, 4 апреля.
Белфаст, Северная Ирландия, 29 апреля.
Редкар, Великобритания, 24 апреля.
Манчестер, Великобритания, 4 мая.
Резервации навахо в Шипроке, Нью-Мексико, 8 апреля.
Дублин, Ирландия, 21 апреля.
Сиамис, Западная Ява, Индонезия, 10 апреля.
Чикаго, США, 21 апреля.
Дакар, Сенегал, 25 марта.
Источник: Reuters