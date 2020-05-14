Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО) Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)

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Как во время всеобщего карантина развлекают себя художники.

Шордич, Лондон, 10 мая, информирует enovosty.com/news.

Санта-Моника, Калифорния, 11 мая.

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Художник Лайонел Стэнхоуп рисует на стене в Лондоне, 5 мая.

Художник работает над росписью, посвященной казахским медикам, полицейским и военнослужащим, участвующим в борьбе с коронавирусом, в Алматы, Казахстан, 5 мая.

Преподаватель танцев Морган Дженкинс записывает видео перед жизнеутверждающим рисунком на стене в ​​Лос-Анджелесе, Калифорния, 3 апреля.

Надпись Corona Extra видна на стене здания в Эйлсфорде, Великобритания, 1 мая.

Глазго, Великобритания, 28 апреля.

Ройстон, Великобритания, 27 апреля.

Понтефракт, Великобритания, 1 мая.

Изображения актеров из фильма «Криминальное чтиво» в защитных масках, Мадрид, Испания, 3 мая.

Железнодорожный мост в Лондоне, Великобритания, 1 мая.

Центр Глазго, 28 апреля.

Витстабл, Великобритания, 10 апреля.

Понтефракт, Великобритания, 4 апреля.

Белфаст, Северная Ирландия, 29 апреля.

Редкар, Великобритания, 24 апреля.

Манчестер, Великобритания, 4 мая.

Резервации навахо в Шипроке, Нью-Мексико, 8 апреля.

Дублин, Ирландия, 21 апреля.

Сиамис, Западная Ява, Индонезия, 10 апреля.

Чикаго, США, 21 апреля.

Дакар, Сенегал, 25 марта.

Источник: Reuters