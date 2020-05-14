Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин

Главная » Последние новости » Новости мира » Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин

Закрыть Отправить

В среду, 13 мая, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК

При том, что границы стран ЕС официально закрыты из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Козака не остановили ни коронавирус, ни санкции ЕС, информирует enovosty.com/news.

По его словам, Германия пригласила российского представителя, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. «Это строгая двусторонка», — добавил источник РБК, то есть представителей других сторон на переговорах не будет — только Германии и России.

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», — сказал другой близкий к переговорам источник РБК.

Читайте: Путинский Козак будет «смотрящим» на Донбассе

О том, что самолет специального летного отряда «Россия» с Козаком прилетел в Берлин, ранее сообщил в Twitter репортер «Берлинер цайтунг» Аксель Лир.

РБК направил запрос в МИД Германии.

Официально о переговорах ничего не сообщалось, практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами остановлено с 27 марта, однако специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Читайте: Появились новые подробности о пострадавших во время обстрела позиций ООС у поселка Новолуганское, - ВСУ

Позже Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель «прошли конструктивно».

«Диалог прошел в конструктивном деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине», — сказал он. Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе.

Напомним, Козак с 2014 года включен в санкционный список ЕС, в марте действие санкций продлили до 15 сентября 2020 года.

В середине марта 2020 года Козак в Минске впервые принял участие во встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) , по итогам которой анонсировал появление нового механизма. По его словам, решено создать «диалоговую площадку с участием представителей „нормандского формата“ (Германия, Россия, Украина, Франция), и «сторон конфликта», то есть самопровозглашенных республик Донбасса.

Россия с помощью своих переговорщиков всячески пытается пытается уйти от ответственности за агрессию в Украине, оккупацию украинского Крыма и части Донецкой и Луганской областей и не теряет надежду насильно усадить за стол переговоров украинскую официальную делегацию и «представителей самопровозглашенных республик».