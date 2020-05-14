Автомобили «Porsche», попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Автомобили "Porsche", попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО) Автомобили "Porsche", попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО)

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На фоне пандемии COVID-19 в Дубае открылся авто-кинотеатр

В Дубае любители кино, разочарованные закрытием кинотеатров во время пандемии коронавируса, могут смотреть фильмы, не выходя из собственной машины. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Кинотеатр располагается на крыше одного из крупнейших в мире торговых центров.

В VOX Cinemas сообщают, что социальное дистанцирование в Объединенных Арабских Эмиратах является обязательным требованием для сдерживания распространения COVID-19 и поэтому было принято решение о предоставлении возможности просмотра кинофильмов в автомобиле. Билеты стоят 180 дирхамов (50 долларов) и включают попкорн, закуски и напитки.

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Зрители кинотеатра во время просмотра кинофильма включали и выключали автомобильные двигатели для кондиционирования воздуха. В Дубае температура воздуха может достигать 40 градусов.

«Мы придерживаемся правил социального дистанцирования. Так что, на мой взгляд, это блестящая идея», — сказал водитель Porsche Ксавье Либбрехт.

На сегодняшний день в ОАЭ зарегистрировано 20 386 случаев коронавирусной инфекции и 206 случаев смерти.