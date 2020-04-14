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В Великобритании растет число умерших от COVID-19

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В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 778 человек

В Великобритании за сутки число умерших от COVID-19 увеличилось на 778 человек до 12 107 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«302 599 человек прошли тестирование, из которых тесты у 93 873 человека показали положительный результат», — сказали в министерстве здравоохранения.

В Великобритании растет число умерших от COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что Италия выходит из кризиса. В соответствии с правительственным декретом, который подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, со вторника на Апеннинах возобновили работу книжные магазины, магазины по продаже канцтоваров, а также торговые учреждения, где можно приобрести товары для детей и новорожденных

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 266

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