Северная Корея выпустила противокорабельные крылатые ракеты в Японское море

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Во вторник, в канун годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, Северная Корея выпустила шквал противокорабельных крылатых ракет малой дальности в Японское море (Восточное море).

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил в своем заявлении, что снаряды были выпущены с северо-востока из районов, прилегающих к городу Манчон, в течение более 40 минут, начиная примерно с 7 часов утра по местному времени. Предполагаемые крылатые ракеты класса «поверхность-корабль» пролетели примерно 150 километров, прежде чем рухнуть в воды у восточного побережья, информирует enovosty.com/news.

«Военные внимательно следят за ситуацией для возможных дополнительных запусков, сохраняя при этом состояние готовности», — говорится в сообщении JCS.

Запуск также произошел за день до законодательных выборов в Южной Корее.

Северная Корея проводит недели военных учений. По словам аналитиков, в прошлом месяце было выпущено девять баллистических ракет за четыре раунда испытаний.

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В воскресенье северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиабазу и наблюдал за учениями истребителей и штурмовиков страны.

Источник: Defenseworld