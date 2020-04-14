Более 10 тысяч заболевших: Индия продлила общенациональный карантин

Главная » Последние новости » Новости мира » Более 10 тысяч заболевших: Индия продлила общенациональный карантин Более 10 тысяч заболевших: Индия продлила общенациональный карантин

Закрыть Отправить

Во вторник Индия продлила общенациональный карантин для 1,3 миллиарда человек до 3 мая.

Премьер-министр Моди предупредил об экономических жертвах ради спасения жизней, поскольку число случаев заболевания коронавирусом превысило 10 000 человек, информирует enovosty.com/news.

Он призвал индийцев поддерживать дисциплину, продемонстрированную в первые три недели карантина в стране.

«Это означает, что до 3 мая каждому из нас придется оставаться взаперти», — сказал Моди в телевизионном обращении к нации.

«С экономической точки зрения, это, несомненно, выглядит дорогостоящим сейчас; но если сравнивать с жизнью индийских граждан, само сравнение не корректно».

Читайте: Киев будут патрулировать беспилотники, контролируя соблюдение карантина

Моди выступил, так как последние правительственные данные показали, что число людей, инфицированных коронавирусом в Индии, достигло 10 363, с 339 смертельными случаями.

Хотя цифры невелики по сравнению с сильно пострадавшими западными странами, эксперты в области здравоохранения опасаются, что это происходит из-за низкого уровня тестирования в Индии, а фактические уровни заражения могут быть намного выше.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что широко распространенная инфекция может иметь катастрофические последствия в стране, где миллионы людей живут в густонаселенных трущобах, а система здравоохранения перегружена.

Читайте: "Это катастрофа": В больницах не хватает медсестер и санитарок

На сегодняшний день более трех четвертей случаев заболевания в Индии сосредоточено примерно в 80 из более чем 700 районов страны, включая два крупных города, Дели и Мумбаи.

В течение следующих пяти дней локализация будет осуществляться еще более строго, сказал Моди, добавив, что правительство могло бы тогда ослабить некоторые ограничения в некоторых частях страны, которые не являются горячими точками, чтобы разрешить некоторые важные действия.

Официальные правительственные данные о распространении коронавируса в Южной Азии:

* В Индии подтверждено 10 363 случая заболевания, из них 339 смертельных

* В Пакистане 5 374 случая, из них 93 смертельных

* В Бангладеш 803 случая, из них 39 смертельных

* В Афганистане 714 случаев, из них 23 смертельных

* Шри-Ланка имеет 203 случая, из них 7 смертельных

* Мальдивские Острова имеют 20 случаев заболевания и нет смертельных случаев

* Непал имеет 14 случаев заболевания и нет смертельных случаев

* Бутан имеет пять случаев заболевания и нет смертельных случаев

Источник: Reuters