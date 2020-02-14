Вьетнам запретил двум круизным лайнерам останавливаться в своих портах

Главная » Последние новости » Новости мира » Вьетнам запретил двум круизным лайнерам останавливаться в своих портах Вьетнам запретил двум круизным лайнерам останавливаться в своих портах

Закрыть Отправить

Вьетнам отказал двум круизным лайнерам в возможности остановки в своих портах из-за опасений наличия коронавирусной инфекции на борту. Об этом сообщает Кхан Ву и Джеймс Пирсон в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Судно AIDAvita останавливалось на Филиппинах, Малайзии и Сингапуре, где уже зафиксированы случаи заболевания коронавирусом», — говорится в сообщении. Лайнер AIDAvita теперь направлялся в Таиланд, где ему, по предварительной информации, уже разрешено остановиться.

Власти Вьетнама сообщили, что запрет остановки лайнера и высадки пассажиров в порту является временным решением, связанным с предотвращением проникновения опасного коронавируса на территорию страны.

Читайте: Посылка из Китая: В Новой Почте пожаловались на коронавирус

Пассажиры другого круизного лайнера MS Westerdam провели две недели в море после того, как пять стран отказали им в возможности остановки из-за опасений коронавируса. В пятницу, 14 февраля, они смогли остановиться в Камбодже

«Из-за растущей обеспокоенности относительно коронавируса порты Азии, которые мы планировали посетить, больше не открыты для приема круизных судов», — сказал представитель Norwegian Cruise Line. «На судне не зафиксировано заболеваний, а среди гостей и членов экипажа нет граждан, которые имеют китайские паспорта или которые были а Китае», — говорится в сообщении