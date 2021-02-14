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В Турции стартовали ходовые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ

Главная » Последние новости » Новости мира » В Турции стартовали ходовые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ
 
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Компания Meteksan Savunma объявила о начале ходовых испытаний первого в Турции вооруженного беспилотного судна ULAQ.

«Вооруженный беспилотный морской корабль (SİDA), первая платформа из серии ULAQ, производство прототипа которой было завершено, был спущен на воду и начались морские испытания», — написала компания в Твиттере.

На видео, опубликованном Meteksan, видно, как вооруженный беспилотный наземный транспорт (AUSV) ULAQ спускается в море на верфи ARES и уносится прочь от берега, информирует enovosty.com/news.

Визуальное оформление можно интерпретировать как послание Греции и другим национальностям, выступающим против исследовательской деятельности Турции в Восточном Средиземноморье.

В Турции стартовали ходовые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ

Судно ULAQ было построено из передовых композитов, имеет дальность действия 400 км, скорость 65 км/ч, возможность дневного/ночного видения, инфраструктуру зашифрованной связи, которой можно управлять с мобильных транспортных средств и штаб-квартиры или с морских платформ, таких как авианосцы или фрегаты. Используется для таких миссий, как разведка, наблюдение, наземная война, асимметричная война, миссии сопровождения, защита стратегической инфраструктуры.

Проектирование прототипа судна было завершено в августе 2020 года, а структурное строительство было завершено через два месяца. Первые ракетные системы AUSV включают 4 ячейки Cirit и 2 L-UMTAS, поставляемые национальным поставщиком ракетных систем ROKETSAN, пусковые испытания которых запланированы на первый квартал 2021 года.

Наряду с ракетными системами AUSV будет оснащаться различными вариантами систем связи и разведки, такими как системы постановки помех и радиоэлектронной борьбы, чтобы соответствовать различным оперативным потребностям. Кроме того, AUSV — это не только дистанционно управляемое транспортное средство, но и, что более важно, автономное транспортное средство, на котором установлен искусственный интеллект.


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