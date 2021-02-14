В Турции стартовали ходовые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ
Компания Meteksan Savunma объявила о начале ходовых испытаний первого в Турции вооруженного беспилотного судна ULAQ.
«Вооруженный беспилотный морской корабль (SİDA), первая платформа из серии ULAQ, производство прототипа которой было завершено, был спущен на воду и начались морские испытания», — написала компания в Твиттере.
На видео, опубликованном Meteksan, видно, как вооруженный беспилотный наземный транспорт (AUSV) ULAQ спускается в море на верфи ARES и уносится прочь от берега, информирует enovosty.com/news.
Türkiye’nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı “ULAQ” Mavi Vatan ile Buluştu!
Prototip üretimi tamamlanan ve “ULAQ” serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) suya indirildi ve deniz testleri başladı.
#ARESShipyard #MeteksanSavunma #ULAQ pic.twitter.com/6W8HPlOSLL
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— Meteksan Savunma (@MeteksanSavunma) February 12, 2021
Визуальное оформление можно интерпретировать как послание Греции и другим национальностям, выступающим против исследовательской деятельности Турции в Восточном Средиземноморье.
Судно ULAQ было построено из передовых композитов, имеет дальность действия 400 км, скорость 65 км/ч, возможность дневного/ночного видения, инфраструктуру зашифрованной связи, которой можно управлять с мобильных транспортных средств и штаб-квартиры или с морских платформ, таких как авианосцы или фрегаты. Используется для таких миссий, как разведка, наблюдение, наземная война, асимметричная война, миссии сопровождения, защита стратегической инфраструктуры.
Проектирование прототипа судна было завершено в августе 2020 года, а структурное строительство было завершено через два месяца. Первые ракетные системы AUSV включают 4 ячейки Cirit и 2 L-UMTAS, поставляемые национальным поставщиком ракетных систем ROKETSAN, пусковые испытания которых запланированы на первый квартал 2021 года.
Наряду с ракетными системами AUSV будет оснащаться различными вариантами систем связи и разведки, такими как системы постановки помех и радиоэлектронной борьбы, чтобы соответствовать различным оперативным потребностям. Кроме того, AUSV — это не только дистанционно управляемое транспортное средство, но и, что более важно, автономное транспортное средство, на котором установлен искусственный интеллект.