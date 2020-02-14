В России правоохранители жестоко избили сторонника «Свидетелей Иеговы»

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В российском городе Чита правоохранители жестоко избили сторонника «Свидетелей Иеговы»

В России сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника «Свидетелей Иеговы» Вадима Куценко поздно вечером и отвезли в лес, где жестоко его избили. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Артур Ганин , информирует enovosty.com/news.

В российском городе Чита сотрудники правоохранительных органов надели сумку на голову Вадима Куценко, отвезли его в лесистую местность, где ногами били его по голове, душили и применили электрошоковое оружие. Предполагаемый инцидент произошел после того, как полиция велела ему раскрыть информацию о других сторонниках «Свидетелей Иеговы».

Сейчас Куценко находится в следственном изоляторе

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В России в 2017 году организацию «Свидетели Иеговы» на законодательном уровне признали экстремистской организацией и приказали ее распустить. С тех пор начались преследования и репрессии против членов религиозного движения. Сотни человек обвинены в уголовных преступлениях