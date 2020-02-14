В Китае стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом, — Associated Press

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В Китае за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 5090 человек

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения, в Китае число инфицированных коронавирусом возросло до 63 851 человек, что на 5090 человек больше, чем днем ​​ранее. Число умерших увеличилось на 121 и составило 1380 человек. Об этом сообщает Кен Моритсугу в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Огромную озабоченность у мирового сообщества вызывает заболевание врачей, оказывающих первую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В Китае уже более 1700 медицинских работников заразились COVID-19, а шесть из них умерли.

В свою очередь, ВОЗ просит предоставить больше информации об обстоятельствах инфицирования сотрудников медучреждений. В ВОЗ опасаются, что заболевание медработников может говорить о том, что заболевание начинает передаваться более легко

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Ранее сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в Египте. Эксперты и лидеры африканских стран выразили обеспокоенность, что в случае распространения коронавируса он может оказать большое влияние на слаборазвитые страны с неудовлетворительной системой здравоохранения