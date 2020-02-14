В Евросоюзе настаивают, чтобы G20 ввели цифровой налог для IT гигантов в этом году, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » В Евросоюзе настаивают, чтобы G20 ввели цифровой налог для IT гигантов в этом году, - Reuters В Евросоюзе настаивают, чтобы G20 ввели цифровой налог для IT гигантов в этом году, - Reuters

Закрыть Отправить

В Евросоюзе настаивают, чтобы страны-члены G20 на встрече в Эр-Рияде согласовали введение цифрового налога,

В Европе настаивают, чтобы мировые финансовые лидеры крупнейших экономик мира (G20) на предстоящей встрече в Эр-Рияде сделали своим главным приоритетом заключение соглашения о глобальных правилах налогообложения цифровых гигантов, таких как Google, Amazon и Facebook. Об этом сообщает Ян Струпсзевский в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Министры финансов и управляющие центральных банков G20 встретятся 22-23 февраля в Эр-Рияде, чтобы обсудить глобальные экономические проблемы и налоговые правила, подготовленные Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

«Мы должны уделять первоочередное внимание поиску решения проблем налогообложения цифровой экономики и перераспределения прибыли. Мы с нетерпением ожидаем амбициозных, справедливых, эффективных, недискриминационных и осуществимых решений для решения этой глобальной проблемы в 2020 году», — говорится в сообщении

Читайте: ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого. С Януковича - нет

Европа настаивает на том, чтобы крупные высокотехнологичные цифровые компании платили налоги в тех странах, жители которых пользуются их услугами, а не в налоговых убежищах, умышленно выбранных в рамках «оптимизации налогов».

Разочарованные отсутствием прогресса в решении этой проблемы со стороны Соединенных Штатов, где базируются технологические гиганты, некоторые страны, такие как Франция, Италия в прошлом году ввели собственный цифровой налог. OECD хочет договориться о технических деталях введения налога. В ЕС заявили, что, если не будет соглашения на уровне G20, то Евросоюз разработает собственную цифровую налоговую систему.