На вершине Гималаев обнаружили сажу времен промышленной революции 18-го века

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Сажа, выработанная в начале промышленной революции в восемнадцатом веке, была обнаружена в самых высоких горах мира — задолго до того, как первые альпинисты поднялись на вершины.

Результаты нового исследования, опубликованного в PNAS, показывают, что побочные продукты сжигания угля оседали на вершине Гималаев еще в 1780 году, когда началась Европейская промышленная революция.

Следы токсичных металлов конца восемнадцатого века были обнаружены в образце ледяного керна, взятом с ледника Дасуопу на горе Шишапангма, расположенной примерно в 10 000 км от Лондона. Первый человек, достигший Шишапангмы, 14-й по высоте горы в мире, сделал это в 1964 году, информирует enovosty.com/news.

«Непреднамеренные последствия были и остаются частью человеческой истории», — заявил Newsweek ведущий автор исследования Паоло Габриелли из Центра полярных исследований климата штата Огайо. «Я вижу иронию в том, что мы, люди, не усвоили этот урок, и мы все еще верим, что все под контролем».

Габриелли и его коллеги искали следы 23 токсичных металлов в образце ледяного керна, взятом на высоте 7 км над уровнем моря — «самом высоком месте бурения на Земле».

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Этот конкретный образец содержал лед, замерзавший в течение нескольких столетий, с 1499 по 1992 год. В наше время ученые могут практически точно определить год образования слоя льда.

Ученые выяснили, что уже в 1780 году уровни содержания различных токсичных металлов в слоях были выше нормального уровня. Это были такие металлы как кадмий, хром, никель и цинк — все они содержатся в саже (летучей золе), которая образуется при сжигании угля. Как предполагают ученые, металлы пролетели тысячи километров от Европы до Тибета на зимних ветрах, дующих с запада на восток.

Некоторые из металлов, обнаруженных в образце, в частности, цинк, могли быть получены в результате крупных лесных пожаров. Глобальное население начало резко увеличиваться в течение 18-го века с постепенным воздействием на окружающую среду, включая широкомасштабное обезлесение, особенно в Евразии и Африке, для расширения пахотных земель и пастбищных угодий.

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Промышленная революция началась в Европе примерно в 1780 году и является важной вехой для оценки воздействия человека на глобальную климатическую систему. Этот период характеризовался появлением машин, внедрением двигателей для преобразования тепла в энергию и ростом добычи полезных ископаемых, особенно в форме угля, для замены других источников энергии.

Наиболее сильное загрязнение было обнаружено в слоях, замороженных между 1810 и 1880 годами, которые, по словам исследователей, могли быть вызваны влажными зимами.

В течение 19-ого века большая часть угольной энергии была произведена в Соединенном Королевстве, где добывалась большая часть европейского и мирового угля. В этой стране от 70 до 90% внутреннего потребления угля предназначалось для бытового использования, производства чугуна и стали. На паровые двигатели, работающие на угле, приходилось 20% электроэнергии, используемой в Великобритании к 1800 году, и ее количество увеличилось до 47% к 1830 году, 90% к 1870 году и 98% к 1907 году. К 1840-м годам современные писатели, такие как Энгельс, описывали города, почерневшие от густого дыма, и городские трущобы, переполненные больными и умирающими людьми.

В последние годы ученые сообщают о наличии в льдах другого токсичного металла: свинца.

«Мы нашли подтверждение того, что содержание свинца в атмосфере Гималаев возросло во второй половине 20-го века из-за его использования в качестве прибавки к бензину», — сказал Габриелли.

Уровни микроэлементов, обнаруженных в образце льда, недостаточно высоки, чтобы быть опасными или токсичными, но Габриелли предупреждает, что дальнейшее воздействие может привести к накоплению токсичных уровней этих веществ у местных животных в будущем.

«Уровни металлов, которые мы обнаружили, были выше, чем то, что могло бы появиться естественным путем, но не были достаточно высокими, чтобы стать токсичными или ядовитыми», — говорится в заявлении. «Однако в будущем биоаккумуляция может концентрировать металлы из талой воды на опасных токсичных уровнях в тканях организмов, которые живут в экосистемах ниже ледника».

Габриелли и его команда теперь надеются исследовать природу этих загрязняющих материалов. «Сейчас важно выяснить природу тех антропогенных частиц, которые были рассеяны в атмосфере», — сказал Габриелли.

«Химическая характеристика отдельных частиц, найденных в ледниках, будет важна для понимания того, что является носителями токсичных тяжелых металлов и каковы конкретные виды деятельности человека, которые в основном способствуют этим выбросам».

Ледяные керны являются ярким свидетельством загрязнения атмосферы в прошлом, связанного с ростом и развитием антропогенной деятельности древних цивилизаций на разных континентах в течение истории человечества.

Источник: Newsweek