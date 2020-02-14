Иранские хакеры атакуют западные университеты

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В компании PricewaterhouseCoopers сообщили, что иранские хакеры активно атакуют западные университеты

В консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers сообщили, что иранские хакеры, поддерживаемые правительством, в последние месяцы активно проводят хакерские атаки на университеты Европы, США и Австралии. Об этом сообщает Этони Деутч в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Согласно сообщению, последней попыткой взлома иранских хакеров стал взлом компьютерных систем, из которых, по предварительной информации, взлом компьютерной базы трех голландских университетов был успешным. Хакеры пытались украсть академическую литературу и учебные материалы для использования в иранских школах

Напомним, дипломатические отношения между Нидерландами и Ираном сильно напряжены после обвинения Голландией Тегерана в убийстве иранских диссидентов, что привело к введению новых санкций Европейского союза против Тегерана. Тегеран отрицает причастность к убийству иранских диссидентов в Нидерландах.

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