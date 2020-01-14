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«Подходит для полета»: Японку заставили пройти тест на беременность перед вылетом на американский остров

Главная » Последние новости » Новости мира » "Подходит для полета": Японку заставили пройти тест на беременность перед вылетом на американский остров
 
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25-летнюю японку обязали пройти тест на беременность, прежде чем допустить на самолет, чтобы убедиться, что она «подходит для полета».

25-летняя гражданка Японии Мидори Нишида зарегистрировалась на рейс в Сайпан, американский остров в Тихом океане, где она собиралась навестить своих родителей. Она не была беременна и написала об этом в анкете для регистрации, но сотрудники авиакомпании заставили ее пройти тест на беременность, прежде чем позволили сесть на борт, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает The Wall Street Journal, Нишиду попросили дать разрешение уполномоченному медицинскому работнику для проведения теста на то, насколько она «подходит для полета». В аэропорту заявили, что эта мера предназначена для женщин, которые имеют фигуру, напоминающую беременную женщину.

Нишида сказала Wall Street Journal, что было «очень унизительно и неприятно», когда ее сопроводили в общественный туалет, где вручили полоску для теста на беременность. Тест не дал положительных результатов и пассажирка смогла сесть на борт самолета.

Авиакомпания Hong Kong Express Airways заявила, что тест был проведен в ответ на «опасения, высказанные властями Сайпана», когда в результате родового туризма в 2018 году у туристов здесь родилось больше детей, чем у местных жителей.

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Сайпан
Американский остров Сайпан в Тихом океане.

Некоторые беременные женщины специально рожают на Сайпане, чтобы их дети имели право на гражданство США. Многие туристы, рожающие в Содружестве Северных Марианских островов, в котором Сайпан является крупнейшим островом, родом из Китая.

Граждане Китая могут посещать Северные Марианские острова без визы — единственная территория США, на которой они могут это делать — и 575 китайских туристок родили там в 2018 году, по сравнению с 12 в 2009 году, когда вступила в силу китайская программа отказа от виз, предназначенная для поощрения туризма.

Хотя беременным женщинам не запрещается въезжать в США, иммиграционные власти могут отправлять обратно туристок, которые солгали о цели своего путешествия. Финансовое бремя ложится на авиакомпании, которые обязаны забирать пассажиров, которым запрещен въезд.

Гонконгские экспресс-авиалинии указали, что тест на беременность должен был «помочь убедиться, что иммиграционные законы США не были подорваны». Однако авиакомпания приостановила практику и принесла извинения пассажирам, которые пострадали.

Власти Северных Марианских островов обратились к авиакомпаниям с просьбой «усилить меры по предварительной проверке», но конкретно проводить тесты на беременность не просили.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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