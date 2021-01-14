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США ввели санкции против Ирана, — Reuters

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США ввели санкции против иранских фондов

США внесли в санкционный список два иранских фонда, сообщив, что эти учреждения позволили иранской элите поддерживать «коррумпированную» систему собственности на значительную часть экономики. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Эти институты позволяют коррумпированным лидерам Ирана владеть широким спектром секторов иранской экономики», — сказал госсекретарь США Майк Помпео.

США ввели санкции против Ирана, — Reuters

Напряженность между США и Ираном возросла после того, как два года назад Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном 2015 года и ввел жесткие экономические санкции, призванные блокировать развитие ядерной программы и разработку баллистических ракет.

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Администрация Трампа ввела санкции против как иранских чиновников, политиков, так и против компаний. Ранее Майк Помпео сообщил, что пришло время «Америке и всем свободным странам сокрушить союз «Иран-Аль-Каида».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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