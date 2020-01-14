США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, — Associated Press

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США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, связанных с сообщениями неизвестных лиц, ложно заявляющих, что они являются экипажем на военных кораблях США или коалиции

Соединенные Штаты Америки предупредили о наличии угроз коммерческим судам в Персидском заливе на фоне усиления напряженности во взаимоотношениях с Ираном. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Усиление военной активности и политической напряженности в этом регионе по-прежнему представляет серьезную угрозу для коммерческих судов», — говорится в сообщении Госдепа США.

В сообщении отмечается, что суда, проходящие через Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив, могут сталкиваться с помехами GPS. Кроме этого, некоторые суда заявляли о сообщениях «неизвестных лиц, ложно заявляющих, что они являются экипажем на военных кораблях США или коалиции».

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