США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, — Associated Press
США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, связанных с сообщениями неизвестных лиц, ложно заявляющих, что они являются экипажем на военных кораблях США или коалиции
Соединенные Штаты Америки предупредили о наличии угроз коммерческим судам в Персидском заливе на фоне усиления напряженности во взаимоотношениях с Ираном. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
«Усиление военной активности и политической напряженности в этом регионе по-прежнему представляет серьезную угрозу для коммерческих судов», — говорится в сообщении Госдепа США.
В сообщении отмечается, что суда, проходящие через Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив, могут сталкиваться с помехами GPS. Кроме этого, некоторые суда заявляли о сообщениях «неизвестных лиц, ложно заявляющих, что они являются экипажем на военных кораблях США или коалиции».
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