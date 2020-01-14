Меган Маркл и принца Гарри могли выгнать из королевской семьи, — источник

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Меган Маркл и принц Гарри снова взорвали Интернет, после того как они объявили о своем решении сложить с себя королевские полномочия.

Герцог и герцогиня Сассекские еще не раскрыли основную причину, из-за которой они пришли к такому решению. Однако, до того, как Меган и Гарри объявили о своем последнем решении, ходили слухи, что другим членам королевской семьи уже надоели их возмутительные выходки., информирует enovosty.com/news.

Именно это, по мнению Star Magazine, является причиной, по которой королева Елизавета решила выгнать Меган Маркл и принца Гарри из дворца. В то время, как супруги Сассекские проводили отпуск с мамой Меган, Дорией Рэгланд, в США, Ее Величество, как утверждается, сообщила паре о своем решении убрать их из своей королевской резиденции и изгнать их.

По сообщениям, королева Елизавета была недовольна решением Меган и Гарри держаться подальше от королевской семьи во время каникул, особенно после госпитализации принца Филиппа и отставки принца Эндрю после его предполагаемой причастности к скандалу с Джеффри Эпштейном. «Гарри и Меган, находящиеся на другом конце света в такое критическое время, — последний гвоздь в гроб для королевы», — сказал источник в развлекательном издании. «Гарри уткнулся головой в песок и сбежал от семейных проблем вместо того, чтобы быть там и поддерживать их», — продолжал он.

Как сообщается, принц Гарри был опустошен тем, что его хотят убрать из семьи, и пытается убедить королеву Елизавету изменить свое решение. Он, как утверждается, предложил переехать в Канаду и по-прежнему продолжать выполнять свои королевские обязанности. Однако, как сообщается, Ее Величество твердо стоит на своем решении, поскольку ей надоели Гарри и Меган Маркл, возлагающие вину на всех остальных за их проблемы.

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Между тем RadarOnline.com сообщил, что Меган и Гарри решили бросить королевскую жизнь навсегда из-за Арчи. «Меган уже сделала себе имя с тех пор, как вышла замуж за королевскую особу, но она не понимала, насколько велика ответственность за то, чтобы быть частью монархии», — сказал источник. «Она поняла, что это это не та жизнь, которую она хочет прожить, и что это не то, чего она хочет для своего сына», — продолжил он.

Меган Маркл и принц Гарри пока не комментируют эти сообщения. Заядлые поклонники пары должны воспринимать эти непроверенные утверждения не слишком серьезно, пока все не будет доказано.