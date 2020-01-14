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Глава МИД Ирана отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе

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Министр иностранных дел Ирана отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, сославшись на ситуацию с «неопределенностью» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Известие об отсутствии представителей Ирана на форуме появилось в тот момент, когда основатель ВЭФ Клаус Шваб говорил, что мир сталкивается с «чрезвычайным положением», и предупредил, что окно возможностей быстро закрывается, особенно когда речь идет о действиях, направленных на сохранение окружающей среды.

На форум в Давосе, который будет проходить 21-24 января, ожидается прибытие около 3000 лидеров из 118 стран. Президент Ирака Бархам Салих и канцлер Германии Ангела Меркель входят в число глав правительств, которые собираются принять участие в форуме, вместе с сотнями лидеров бизнеса и активистов гражданского общества, таких как защитница окружающей среды Грета Тунберг из Швеции.

Глава МИД Ирана отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе

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Шваб подчеркнул важность устойчивого экономического роста, необходимость создания новых рабочих мест и предоставления достойной заработной платы. Он выразил надежду на то, что «зеленая революция» станет основной развития, а Всемирный экономический форум будет стимулировать партнерские компании стать углеродно-нейтральными. Он презентовал экологический проект по посадке 1 трлн деревьев по всему миру к 2030 году, чтобы помочь поглотить избыток углекислого газа в атмосфере.

Шваб возродил свой призыв к «капитализму заинтересованных сторон», чтобы призвать взять на себя инициативу в решении глобальных проблем. «Ответственность за охрану окружающей среды в значительной степени является частью ответственности заинтересованных сторон», — сказал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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