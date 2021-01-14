Французская армия получит беспилотники ANAFI

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Французская армия в течение пяти лет получит 300 беспилотников ANAFI

Французский производитель дронов Parrot объявил, что поставит французской армии в течение пяти лет 300 беспилотных летательных аппаратов ANAFI. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Генеральный директор Parrot Анри Сейду сообщил, что «мы очень гордимся тем, что выиграли этот тендер и продолжаем работать над дальнейшими возможностями с США. Это результат кропотливой работы, проделанной нашими командами во Франции на протяжении более 2 лет…Parrot убежден, что для сил безопасности и армий важно полагаться на мощное, высокотехнологичное оборудование с высокой степенью защиты».

500-граммовый микродрон ANAFI специально адаптирован для нужд вооруженных сил и обеспечивает дневное и ночное наблюдение. Первые дроны будут доставлены в ближайшие месяцы.

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Дрон ANAFI расширяет разведывательные возможности французских войск. Благодаря мощному 32-кратному зуму, объединенному с двумя 21-мегапиксельными камерами 4K, обнаружение целей размером с человека возможно на расстоянии до 2 км с точностью до 13 см. Увеличенные изображения объединяются с изображениями, полученными тепловизионной камерой FLIR Boson, которая позволяет обнаруживать объекты как днем так ​​и ночью.