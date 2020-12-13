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15:00 Немецкая армия получит 20 тысяч боевых шлемов нового поколения
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ВМС США завершили летные испытания новейшего варианта крылатой ракеты Tomahawk Block V

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США завершили летные испытания новейшего варианта крылатой ракеты Tomahawk Block V
 
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Компания Raytheon, один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, объявила, что эсминец с управляемыми ракетами USS Chafee (DDG 90) запустил новейший вариант крылатой ракеты Tomahawk Block V во время ракетных учений. 

Согласно пресс-релизу компании, ВМС США и Raytheon Missiles & Defense, подразделение Raytheon Technologies, успешно завершили два летных испытания Tomahawk Block V.

Представители ВМС США заявили, что это событие стало первым случаем, когда ракета Block V Tomahawk была испытана в эксплуатации, что знаменует переход ВМФ к более совершенным возможностям флота. В ракету Block V включено обновление, которое улучшит навигационные характеристики и обеспечит надежную связь, информирует enovosty.com/news.

Tomahawk — это высокоточная ракета с поддержкой GPS, которая может взлетать в хорошо защищенное воздушное пространство и наносить точные удары по особо важным целям с минимальным сопутствующим ущербом. Усовершенствованная ракета Tomahawk Block V включает улучшенную навигацию и связь.

«Эти испытания позволяют ВМС придерживаться графика, чтобы ввести Block V в состав флота в следующем году», — сказал Ким Эрнзен, вице-президент подразделения Naval Power компании Raytheon Missiles & Defense. «Наши усилия по модернизации и повторной сертификации также продлят срок службы ракеты на 15 лет».

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Во время испытаний ракеты были перенаправлены в полете к различным целям с использованием их новых систем усовершенствованной архитектуры связи.

«Возможности Block V усиливают однозначную роль Tomahawk как дальнобойного ударного оружия ВМФ в далеком будущем», — сказал капитан Джон Ред, менеджер программы Tomahawk. «Эти тесты — огромные вехи для наших команд, которые работали над этими улучшениями в течение нескольких лет».

Дополнительные усовершенствования Block V, такие как возможность нанесения ударов с моря (Block Va) и программируемая боеголовка для расширенных возможностей наземной атаки (Block Vb), находятся в разработке для будущих поставок. Block Va будет поражать движущиеся цели в море, а Block Vb будет поражать более широкий спектр наземных целей.

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Источник: Defence-blog


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